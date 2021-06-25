Организаторы "Дикой Мяты"-2021 получили компенсацию от властей Тульской области

Информация об этом опубликована на официальной странице фестиваля ВКонтакте. Напомним, что "Дикая Мята" была отменена за семь часов до открытия, когда на поле деревни Бунырево уже начали прибывать зрители, артисты и технический персонал.

"Сегодня на расчетный счет "Дикой Мяты" поступили средства, которые позволят покрыть весомую часть расходов фестиваля. Ровно семь дней назад организаторы "Дикой Мяты" встречались с Губернатором Тульской области. На этой встрече Алексей Дюмин гарантировал, что поддержит фестиваль и найдет возможность погасить часть финансовых потерь. Так и произошло! Сейчас мы с уверенностью можем сказать: фестиваль спасен от банкротства. Губернатор Дюмин верен своему слову, а "Дикой Мяте-2022" - быть!", - говорится в сообщении организаторов.

При этом точная сумма, поступившая на счет, не называется. В ночь на 18 июня, когда "Дикая Мята" была отменена, сумма потерь оценивалась в 98 миллионов рублей. Позднее стала фигурировать чуть меньшая, но тоже очень значительная - 96 миллионов…

Организаторы также рассказали и о своих ближайших задачах: "В ближайшие дни мы проведем пресс-конференцию и объявим, что благодаря поддержке области, зрителей и партнеров фестиваль будет жить и состоится 17-19 июня 2022 года! А также расскажем о совместных планах, которые мы обсуждаем с регионом прямо сейчас!"