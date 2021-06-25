В Ярославле восстановили нарушенное грозой энергоснабжение

В Заволжском районе Ярославля полностью восстановлено энергоснабжение потребителей, нарушенное днем из-за мощной грозы и ливня.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы шесть бригад энергетиков, шесть единиц техники и три передвижных дизель-генератора. Областная больница и средняя школа № 2, где в момент аварии проходил ЕГЭ, были запитаны по резервным схемам.

В компании "Россети Центр Ярэнерго" пояснили, что в связи с аномально высокими температурами воздуха и неблагоприятными прогнозами погоды работают в режиме повышенной готовности, поэтому оперативно справились с задачей по восстановлению электроснабжения.

- Энергетики были готовы к проведению аварийно-восстановительных работ и незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды, - рассказали в компании.

Обрушившийся на Ярославль ливень с грозой в середине дня 25 июня оставил без света часть Заволжского района города. Но о точном количестве обесточенных домов и улиц не сообщается.