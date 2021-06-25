В Москве начали выдавать QR-коды для кафе

Напомним, что QR-коды будут нужны для посещения общепита с 28 июня. Правило не распространяется только на производственные и студенческие столовые для постоянных посетителей, также до 12 июля по прежним правилам работают летние веранды.

Коды дадут тем, кто привился от коронавируса, переболел в последние шесть месяцев или получил отрицательный ПЦР-тест. Детей в сопровождении взрослых в кафе пустят без кода.

QR-метку можно также получить с помощью упрошенной записи на mos.ru, в электронной медкарте, также коды для вакцинированных уже достаточно давно выдаются вакцинированным пользователям портала госуслуг.