Во владимирские гостиницы не пустят без прививки или теста

Во Владимирской области с 15 июля при заселении в гостиницы будут требовать сертификат прививки от COVID-19 или тест ПЦР. Соответствующее дополнение внесено в указ губернатора от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".

"С 15 июля 2021 года во Владимирской области в гостиницах и иных местах для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом, шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан допускается при условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней", - говорится в сообщении на официальном портал администрации Владимирской области.

Представители туриндустрии высказывают опасение, что вводимые меры негативно отразятся на продажах многодневных туров по Золотому кольцу с ночевками в городах региона.

"Сейчас, конечно же, продажи снизятся, потому что привитых граждан не так много, а тесты стоят денег. Эта проблема актуальна для многих регионов", - цитирует РИА Новости директора по стратегическому развитию крупного туроператора Маргариту Назарову.

Напомним, новые коронавирусные ограничения введены во Владимирской области с 21 июня. Туротрасли они коснулись напрямую. В частности, согласно новым требованиям, посещение музеев в регионе возможно только, если в группе до 30 человек и она прибыла на одном автобусе. В сборной экскурсионной группе должно быть не более 10 человек.