Ученые: Наводнение на Амуре развивается по сценарию 2013 года

Специалисты считают, что нынешний паводок на Амуре идет по тому же сценарию, что и масштабное наводнение 2013 года. По их мнению, разливу реки способствовали те же причины: снежная зима, затянувшееся снеготаяние и череда циклонов.

Как рассказал ТАСС главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), доктор технических наук Михаил Болгов, в 2013 году паводковая ситуация развивалась аналогично: после снежной зимы снег сходил долго, почва была перенасыщена влагой.

- Сложилось так, что целая череда циклонов не могла пройти дальше Амура из-за блокирующих воздействий метеорологических образований, и вода выливалась прямо в бассейн реки. Наводнение тогда развивалось в течение нескольких месяцев: в июне начались дожди, в августе был их максимум. Возможно, ситуация повторится, - сказал Болгов.

Согласен с ним и замглавы Института водных и экологических проблем Хабаровского федерального исследовательского центра ДВО РАН Алексей Махинов. По его словам, если в регионе сохранятся обильные дожди, то в июле-августе на нижнем и среднем Амуре высока вероятность сильного наводнения.

- В 2020 году Амур ушел в зиму с достаточно высокими уровнями воды - выше обычных на метр-полтора. В холодное время года водохранилища производили сбросы, обеспечивая высокую водность реки, поддержанную таянием снега и весенними дождями. Уже сейчас в Амуре высокие уровни, а в июле, когда начнутся дожди, это может усугубить ситуацию, - сказал Махинов.

Напомним, что ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что с 24-го по 30-е июня в Приамурье прогнозируют паводок с уровнями воды, сопоставимыми с отметками 2013 года.