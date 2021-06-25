В Оренбуржье вакцинировались 91,5% сотрудников "Руссоли"

Новости

Житель Перми подал в суд на AliExpress из-за списанных 109 тысяч рублей 15:31
На курортах Кубани можно отдыхать с прививкой иностранными вакцинами 15:27
В Курске из-за жары пропала вода 15:21
В Минцифры рассказали, сколько россиян уже получили QR-коды о вакцинации 15:19
Захарова: РФ готова к диалогу с ЕС, но без предварительных условий 15:09
В Москве продлили запрет на ночную работу баров и клубов 15:01
В России более 21 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 15:01
Попова: Обязательная вакцинация будет расширена еще на восемь регионов 14:48
В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, кроме вакцинировавшихся 14:46
В Арктике за счет бюджета ликвидируют три опасных объекта и 8 свалок 14:24
В Якутии появятся "свободные от коронавируса" кафе и спортзалы 14:14
Козлов назвал стоимость модернизации метеостанций в Арктике 14:04
Путин поручил полпредам доложить о помещениях для Российского Красного Креста 13:58
На Кубани не планируют менять новые ограничения для туристов 13:50
В Кремле сожалеют о желании Киева отгородиться от Донбасса 13:48
На Урале впервые применили кардиоверсию для лечения аритмии у младенца 13:39
Церемонию развода караулов в Кремле отменили 26 июня из-за жары 13:36
Актера Анатолия Хропова избили в центре Москвы 13:24
Премьер Беларуси представил проект закона об изменении Конституции 13:23
В Псковской области 900 населенных пунктов остались без света 13:22
В Калининграде первый бар решил пускать только привитых гостей 13:21
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений 13:20
Песков: В ближайшие дни дефицит вакцины от COVID-19 будет компенсирован 13:19
Некоторые музыканты сыграют на следующей "Дикой Мяте" за 1 рубль 13:09
Президент Союза педиатров России поддержала инициативу доктора Румянцева принять закон "О здоровье детей" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
25.06.2021 15:02
Рубрика: Общество

В Оренбуржье вакцинировались 91,5% сотрудников "Руссоли"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Уровень вакцинации сотрудников на предприятиях компании "Руссоль" в Оренбуржье достиг 91,5 процента. На сегодня среди персонала подразделений компании в регионе не зафиксировано ни одного инфицированного COVID-19 человека.
На предприятиях компании действует целый комплекс мер санитарной безопасности. Фото: Пресс-служба компании "Руссоль" На предприятиях компании действует целый комплекс мер санитарной безопасности. Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
На предприятиях компании действует целый комплекс мер санитарной безопасности. Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"

Здоровью сотрудников на "Руссоли" уделяют особое внимание. По словам заместителя директора по экономической безопасности компании Вячеслава Кузьмина, в коллективах проведена разъяснительная работа о необходимости вакцинации и приняты исчерпывающие меры по созданию иммунологической прослойки среди сотрудников.

Фото: Компания "Руссоль"
Социально ответственный бизнес помогает здравоохранению Оренбуржья

Как результат - из 136 работников оренбургского офиса на сегодня прививки от коронавируса сделали 109 человек. Это 80,1 процента от общей численности персонала. Еще 21 сотрудник имеет антитела. Из шести человек, не сделавших прививку, пятеро не вакцинировались по причине медицинских противопоказаний.

А из 517 сотрудников соль-илецкого ЦДПС "Илецксоль" вакцинацию прошли 489. Сертификаты о двух прививках имеют 485 человек или 94,6 процента от общего числа работников.

- Если же вычислить средний показатель, то из 653 сотрудников двух подразделений компании в области (в Оренбурге и Соль Илецке) привито 598 или 91,5 процента, - уточнил Вячеслав Кузьмин.

Для предотвращения распространения инфекции на предприятиях действует целый комплекс мер санитарной безопасности.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID
Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы кибербезопасности
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару