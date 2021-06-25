В Оренбуржье вакцинировались 91,5% сотрудников "Руссоли"

Уровень вакцинации сотрудников на предприятиях компании "Руссоль" в Оренбуржье достиг 91,5 процента. На сегодня среди персонала подразделений компании в регионе не зафиксировано ни одного инфицированного COVID-19 человека.

На предприятиях компании действует целый комплекс мер санитарной безопасности. Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"