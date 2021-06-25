В Оренбуржье вакцинировались 91,5% сотрудников "Руссоли"

Здоровью сотрудников на "Руссоли" уделяют особое внимание. По словам заместителя директора по экономической безопасности компании Вячеслава Кузьмина, в коллективах проведена разъяснительная работа о необходимости вакцинации и приняты исчерпывающие меры по созданию иммунологической прослойки среди сотрудников.
Как результат - из 136 работников оренбургского офиса на сегодня прививки от коронавируса сделали 109 человек. Это 80,1 процента от общей численности персонала. Еще 21 сотрудник имеет антитела. Из шести человек, не сделавших прививку, пятеро не вакцинировались по причине медицинских противопоказаний.
А из 517 сотрудников соль-илецкого ЦДПС "Илецксоль" вакцинацию прошли 489. Сертификаты о двух прививках имеют 485 человек или 94,6 процента от общего числа работников.
- Если же вычислить средний показатель, то из 653 сотрудников двух подразделений компании в области (в Оренбурге и Соль Илецке) привито 598 или 91,5 процента, - уточнил Вячеслав Кузьмин.
Для предотвращения распространения инфекции на предприятиях действует целый комплекс мер санитарной безопасности.