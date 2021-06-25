В Лесосибирске охотники застрелили медведя

В Лесосибирске обезвредили медведя, о котором местные жителя накануне сообщили в полицию. Об этом информирует МВД по Красноярскому краю.

В группы, сформированные для поиска хищника, вошли представители охотничьего общества Енисейского района и сотрудники правоохранительных органов. Зверя удалось обнаружить во время обхода частного сектора. Охотники застрелили медведя.

Несколькими днями ранее специалисты национального парка "Ергаки" на юге Красноярского края ликвидировали медведя, напавшего на группу туристов и нанесшего смертельные травмы 16-летнему подростку. По словам директора парка, одной из причин ЧП стало поведение работников коммерческого палаточного лагеря, которые проложили для экономии времени короткий путь по пихтовому лесу в стороне от официальной туристической тропы.

Добавим также, что медведей стали часто видеть в Прибайкальском национальном парке на территории Иркутской области. В результате туристы лишились возможности устанавливать палатки и ночевать на маршрутах Кругобайкальской железной дороги. Запрет введен 21 июня. Ограничения снимут, когда обстановка улучшится. Случаи выхода хищников на маршруты в нацпарке участились, по словам его научных сотрудников, из-за того, что звери потеряли страх перед человеком - этому способствует запрет на охоту. Еще одна причина - брачный период у косолапых. Взрослые самцы отгоняют молодняк от мест "свадеб", и молодые хищники разбредаются по парку.