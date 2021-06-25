В Лесосибирске охотники застрелили медведя

Новости

Глава делегации Болгарии назвал Крым частью РФ 09:15
Тарифы на коммунальные услуги вырастут на 3,3% 09:08
ЦБ лишил лицензии саранский Актив Банк 09:04
В Подмосковье альфонс обманул трех женщин на полтора миллиона рублей 08:52
Работодатели начали массово возвращать сотрудников на "удаленку" 08:40
Кратковременные дожди в пятницу не принесут в столицу прохладу 08:21
В Москве открылись 19 дополнительных центров вакцинации от COVID-19 08:11
Три человека погибли при стрельбе на пляже мексиканского курорта Тулум 07:21
Байден предупредил о росте смертности в США из-за штамма "Дельта" 07:20
В торговом центре штата Мэриленд произошла перестрелка 07:00
Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К 06:51
В австралийском Сиднее объявили локдаун из-за вспышки COVID-19 06:34
Посольство РФ назвало голословными заявления США об инциденте с эсминцем 05:49
Профессор "Сколтеха" обозначил цель эволюции коронавируса 05:47
Профессор назвал условие для снижения смертности от COVID-19 05:13
В Китае 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств 04:35
Власти Японии сообщили о сокращении населения в стране 04:30
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за обрушения дома 03:44
Гинцбург: Для детей и подростков подберут различные концентрации "Спутника V" 03:44
Власти Чехии объявили о погибшем и 300 пострадавших в результате торнадо 03:15
Пелоси сообщила о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 02:52
В Чили впервые зарегистрировали заражение штаммом "Дельта" 02:39
AP: США оставят в Афганистане военных для охраны дипломатов и аэропорта 02:30
Из-под завалов рухнувшей высотки во Флориде извлекли 37 человек 02:20
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса 01:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
25.06.2021 08:37
Рубрика: Происшествия

В Лесосибирске охотники застрелили медведя

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

В Лесосибирске обезвредили медведя, о котором местные жителя накануне сообщили в полицию. Об этом информирует МВД по Красноярскому краю.

Фото: iStock
В Томской области медведи вышли к людям, напугав работников водозабора

В группы, сформированные для поиска хищника, вошли представители охотничьего общества Енисейского района и сотрудники правоохранительных органов. Зверя удалось обнаружить во время обхода частного сектора. Охотники застрелили медведя.

Несколькими днями ранее специалисты национального парка "Ергаки" на юге Красноярского края ликвидировали медведя, напавшего на группу туристов и нанесшего смертельные травмы 16-летнему подростку. По словам директора парка, одной из причин ЧП стало поведение работников коммерческого палаточного лагеря, которые проложили для экономии времени короткий путь по пихтовому лесу в стороне от официальной туристической тропы.

Добавим также, что медведей стали часто видеть в Прибайкальском национальном парке на территории Иркутской области. В результате туристы лишились возможности устанавливать палатки и ночевать на маршрутах Кругобайкальской железной дороги. Запрет введен 21 июня. Ограничения снимут, когда обстановка улучшится. Случаи выхода хищников на маршруты в нацпарке участились, по словам его научных сотрудников, из-за того, что звери потеряли страх перед человеком - этому способствует запрет на охоту. Еще одна причина - брачный период у косолапых. Взрослые самцы отгоняют молодняк от мест "свадеб", и молодые хищники разбредаются по парку.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Иркутская область

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил выпускников российских школ
Посольство РФ назвало голословными заявления США об инциденте с эсминцем
По факту крушения вертолета Росгвардии возбуждено дело
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
Гидрометцентр предупредил о сухих грозах
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году