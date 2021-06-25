В Новосибирске возбудили дело после гибели инспектора ДПС

В Новосибирске по факту ДТП, в результате которого погиб тридцатилетний сотрудник дорожно-патрульной службы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по статье УК о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ). Установлено, что накануне вечером в Тогучине Новосибирской области экипаж ДПС на служебном автомобиле УАЗ преследовал группу мотоциклистов, которые не отреагировали на требование инспекторов об остановке.

На улице Береговой служебную машину занесло, она съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель получил травмы, его отпустили из больницы после осмотра, он будет лечиться дома. Коллега пострадавшего погиб.

Причины ДТП будут искать специалисты - назначена автотехническая экспертиза. Трое мотоциклистов найдены. Им от 15 до 19 лет, прав ни у кого нет. Выясняется, каким образом они оказались за рулем.