Губернатор Петербурга призвал горожан ответственно подойти к вакцинации

Те, кто отказываются от вакцинации, подвергают опасности себя и близких. При этом растет также нагрузка на врачей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

"Для того, чтобы избежать новых ограничений в Петербурге, нужно пройти вакцинацию, - сказал он в эфире телеканала "78". - У нас нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет. Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам".

Губернатор напомнил, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе вынуждено перепрофилировали обычные больницы, чтобы в них могли оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Как уже писала "РГ", с понедельника, 21 июня, в Северной столице ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19. В городе запрещены: работа аквапарков и аттракционов, проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. На выставочные, торжественные и другие мероприятия, где собираются более 75 человек, посетителей будут пускать только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Ранее была приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов. В торговых центрах запретили работу детских комнат и всех развлекательных объектов.