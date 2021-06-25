Погибших в Ленобласти сотрудников Росгвардии представят к госнаградам

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков вынес ходатайство о награждении экипажа транспортно-боевого вертолета Ми-8, который накануне разбился в Ленинградской области. Его наградят посмертно.

Напомним, вертолет Ми-8 по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 в районе 20 часов 24 июня поднялся в воздух. Но через некоторое время он пропал с экранов радаров. Винтокрылая машина упала в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина - Пушкин. На борту Ми-8 не было вооружения.

Погибли три члена экипажа. Как сообщил начальник пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии Анатолий Фомичев, за мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полета, экипаж в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова, капитана Дениса Куликова представят к государственным наградам.

Летчики пытались посадить вертолет и до последнего уводили падающую машину от домов. Место крушения Ми-8 находится менее чем в 200 метрах от жилых строений.