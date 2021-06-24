По факту крушения вертолета Росгвардии возбуждено дело

Военные следователи возбудили и приняли к расследованию уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст.351 УК РФ) после крушения вертолета Росгвардии Ми-8 в Ленинградской области. Напомним, в результате этой авиакатастрофы погибли трое сотрудников нацгвардии. Дело находится в производстве военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
По предварительным данным следствия, вертолет Ми-8 по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 в районе 20 часов в четверг поднялся в воздух. "Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров. На борту находились три члена экипажа", - сообщили в СК.
В Росгвардии уточнили, что все находившиеся на борту сотрудники погибли.
На месте происшествия в настоящее время работают следователи. Из воинской части изымается документация, допрашиваются свидетели.
Отмечается, что вертолет в момент падения был без вооружения. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет.