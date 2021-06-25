В Петербурге начался праздник "Алые паруса"

В Петербурге стартовал долгожданный праздник выпускников "Алые паруса". На Дворцовой площади собрались около 45 тысяч человек - это выпускники из Петербурга и Ленинградской области, а также их классные руководители. Школьники со всей страны смотрят прямую трансляцию праздника по телевизору.

Еще за несколько часов до "Алых парусов" в Петербурге начали перекрывать улицы и набережные в историческом центре. В частности, пешеходным стал Невский проспект.

В этом году из-за пандемии перекрывают доступ не только на саму Дворцовую площадь, где будет проходить концерт, но и на набережные вблизи, чтобы не создавать толп из желающих увидеть праздник вживую.

Поэтому с 21:00 были закрыты станции метро "Невский проспект", "Адмиралтейская", "Горьковская" и "Спортивная", они расположены ближе всего к площадке.

Если в прошлые годы школьники приходили на праздник в произвольном порядке, то в этот раз все строже. Выпускники приезжали централизованно вместе со своими классными руководителями и выстраивались в очереди.

Проход осуществлялся через два кордона. На первом проверяли билеты, на втором - температуру. Пропускали только в масках.

Пока ребята занимали места у сцены, организаторы периодически напоминали о необходимости носить маски все время концерта.

В этот раз на Дворцовой площади людей должно быть как минимум в два раза меньше, чем обычно. Если в прошлые годы школьники получали по два билета на праздник, чтобы можно было пригласить кого-то из друзей или родственников, то в этот раз - один.

Концерт обещает быть жарким. Перед выпускниками выступят JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская, Антон Лаврентьев, Ирина Дубцова, Cream Soda, Niletto. Хедлайнером вечера станет Светлана Лобода.

После завершения концерта, по Неве пройдет бриг "Россия" под алыми парусами. А завершится праздник грандиозным салютом.