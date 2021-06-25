Что ждать от праздника выпускников "Алые паруса" в этом году

"Алые паруса" в Городе на Неве начали проводить в 1968 году. Тогда это был локальный праздник городских школьников, многие за пределами Ленинграда о нем даже и не знали. В 1979 году "Алые паруса" перестали проводить на Неве. А в 2005-м праздник возродили уже в новом формате - превратили в шоу мирового уровня.
Увидеть "Алые паруса" мечтают школьники по всей стране. И в прошлые годы такая возможность им предоставлялась: лучших выпускников приглашали на праздник в Петербург. Но в этом году из других регионов школьников не звали, эпидемическая ситуация не позволила. Да и сам праздник, хоть и пройдет в оффлайн, но его формат будет усеченным.
Один билет
В прошлые годы каждый выпускник петербургской школы получал по два билета на "Алые паруса", один - для себя, другой - для друга или родственника. Школьники по-разному распоряжались свободными билетами: кто-то отдавал маме, папе или старшему брату, кто-то приглашал возлюбленную. Были и те, кто продавали вторые билеты.
С этим бизнесом в Смольном каждый год боролись очень жестко, но полностью пресечь продажи не могли, поэтому на празднике выпускников можно было увидеть группы туристов средних лет.
В этот раз из-за пандемии выпускникам дают по одному билету на руки, приглашать никого нельзя. Кроме того, школьники на площадку праздника будут проходить не самостоятельно, а колоннами под руководством педагогов. Поэтому взрослых на празднике будет примерно в двадцать раз меньше, чем обычно.
Пропускать будут со свежими ПЦР-тестами, на входе охрана станет проверять температуру. Все выпускники и их сопровождающие должны быть в масках.
Просмотр закрыт
Покупка проходки у школьников на "Алые паруса" всегда была делом противозаконным. Но существовал легальный способ приобщиться к празднику - смотреть его на набережной. Например, в 2019 году, когда никто и подумать не мог о разрушительной пандемии, на стрелке Васильевского острова и на набережных устанавливали большие экраны и колонки, чтобы слышать концерт.
А когда корабль под алыми парусами горделиво проходил по Неве, за ним наблюдали сотни тысяч зрителей, стоящих на набережных.
В этом году никаких экранов не устанавливается, а набережные будут закрыты. В Смольном объясняют это непростой эпидемической ситуацией, что неудивительно, ведь в прошлые годы на самых лучших для обзора площадках люди стояли друг к другу вплотную в течение нескольких часов.
Будут заварены и все входы на крыши. Дело в том, что в прошлые годы люди платили руферам десятки тысяч рублей и на каждой кровле, с которой можно было увидеть бриг, размещались зрители.
Третий способ увидеть "Алые паруса" - купить билет на корабль. Еще два года назад, когда парусник проходил по Неве, вдоль причалов выстраивались сотни теплоходов, на каждом зрители с фотоаппаратами. В этот раз в акваторию Невы пустят только сам бриг "Россия".
В Смольном заявили: купить билет, чтобы увидеть "Алые паруса" вживую, технически невозможно и призвали не поддаваться на уловки мошенников.
Приметы праздника
И все же, определенные приметы праздника "Алые паруса", привычные петербуржцам, сохранились. В частности, в магазинах города прекращена продажа алкоголя.
В кафе спиртное приобрести можно.
Метро будет работать всю ночь. Также по городу будут ходить автобусы с интервалом движения не более получаса.
Хедлайнер — Лобода
Выпускники начнут проходить на Дворцовую площадь с 20.00, в 22 начнется концерт. Школьники смогут насладиться хитами JONY, Вани Дмитриенко, Алины Астровской, Антона Лаврентьева, Ирины Дубцовой, Cream Soda, Niletto. Хедлайнером вечера стане Светлана Лобода.
Проведут праздник Иван Ургант и Даша Александрова.
Проход брига по Неве состоится в 00.40. Тогда же небо над Невой раскрасит фейерверк.
Одна из главных загадок "Алых парусов"-2021 - это погода. Из Петербурга, к радости горожан, ушла изнуряющая жара и установилась комфортная температура в 26 градусов. Однако городское управление МЧС уже разослало предупреждение о том, что на Петербург надвигаются грозовые дожди.