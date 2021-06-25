Что ждать от праздника выпускников "Алые паруса" в этом году

В Петербурге 25 июня пройдет легендарный праздник выпускников "Алые паруса". В этот раз вживую его смогут увидеть только около 43 тысяч выпускников городских школ, но оргкомитет обещает, что телетрансляция не обманет ожидания.

"Алые паруса" в Городе на Неве начали проводить в 1968 году. Тогда это был локальный праздник городских школьников, многие за пределами Ленинграда о нем даже и не знали. В 1979 году "Алые паруса" перестали проводить на Неве. А в 2005-м праздник возродили уже в новом формате - превратили в шоу мирового уровня.

Увидеть "Алые паруса" мечтают школьники по всей стране. И в прошлые годы такая возможность им предоставлялась: лучших выпускников приглашали на праздник в Петербург. Но в этом году из других регионов школьников не звали, эпидемическая ситуация не позволила. Да и сам праздник, хоть и пройдет в оффлайн, но его формат будет усеченным.

Один билет

В прошлые годы каждый выпускник петербургской школы получал по два билета на "Алые паруса", один - для себя, другой - для друга или родственника. Школьники по-разному распоряжались свободными билетами: кто-то отдавал маме, папе или старшему брату, кто-то приглашал возлюбленную. Были и те, кто продавали вторые билеты.

С этим бизнесом в Смольном каждый год боролись очень жестко, но полностью пресечь продажи не могли, поэтому на празднике выпускников можно было увидеть группы туристов средних лет.

В этот раз из-за пандемии выпускникам дают по одному билету на руки, приглашать никого нельзя. Кроме того, школьники на площадку праздника будут проходить не самостоятельно, а колоннами под руководством педагогов. Поэтому взрослых на празднике будет примерно в двадцать раз меньше, чем обычно.

Пропускать будут со свежими ПЦР-тестами, на входе охрана станет проверять температуру. Все выпускники и их сопровождающие должны быть в масках.

В прошлом году праздник "Алые паруса" проходил в акватории Финского залива полностью в онлайн-формате. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Просмотр закрыт

Покупка проходки у школьников на "Алые паруса" всегда была делом противозаконным. Но существовал легальный способ приобщиться к празднику - смотреть его на набережной. Например, в 2019 году, когда никто и подумать не мог о разрушительной пандемии, на стрелке Васильевского острова и на набережных устанавливали большие экраны и колонки, чтобы слышать концерт.

А когда корабль под алыми парусами горделиво проходил по Неве, за ним наблюдали сотни тысяч зрителей, стоящих на набережных.

В этом году никаких экранов не устанавливается, а набережные будут закрыты. В Смольном объясняют это непростой эпидемической ситуацией, что неудивительно, ведь в прошлые годы на самых лучших для обзора площадках люди стояли друг к другу вплотную в течение нескольких часов.

Зрители на набережной во время "Алых парусов" в 2019 году. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Будут заварены и все входы на крыши. Дело в том, что в прошлые годы люди платили руферам десятки тысяч рублей и на каждой кровле, с которой можно было увидеть бриг, размещались зрители.

Третий способ увидеть "Алые паруса" - купить билет на корабль. Еще два года назад, когда парусник проходил по Неве, вдоль причалов выстраивались сотни теплоходов, на каждом зрители с фотоаппаратами. В этот раз в акваторию Невы пустят только сам бриг "Россия".

В Смольном заявили: купить билет, чтобы увидеть "Алые паруса" вживую, технически невозможно и призвали не поддаваться на уловки мошенников.

Приметы праздника

И все же, определенные приметы праздника "Алые паруса", привычные петербуржцам, сохранились. В частности, в магазинах города прекращена продажа алкоголя.

В кафе спиртное приобрести можно.

Метро будет работать всю ночь. Также по городу будут ходить автобусы с интервалом движения не более получаса.

Хедлайнер — Лобода

Выпускники начнут проходить на Дворцовую площадь с 20.00, в 22 начнется концерт. Школьники смогут насладиться хитами JONY, Вани Дмитриенко, Алины Астровской, Антона Лаврентьева, Ирины Дубцовой, Cream Soda, Niletto. Хедлайнером вечера стане Светлана Лобода.

Так проходит концерт на Дворцовой площади на "Алые паруса". Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Проведут праздник Иван Ургант и Даша Александрова.

Проход брига по Неве состоится в 00.40. Тогда же небо над Невой раскрасит фейерверк.

P.S.

Одна из главных загадок "Алых парусов"-2021 - это погода. Из Петербурга, к радости горожан, ушла изнуряющая жара и установилась комфортная температура в 26 градусов. Однако городское управление МЧС уже разослало предупреждение о том, что на Петербург надвигаются грозовые дожди.