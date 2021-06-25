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25.06.2021 22:28
Рубрика: Происшествия

В Великих Луках из-за обесточило больницы из-за урагана

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Псковской области прошел второй за сутки ураган. Обесточены две больницы в Великих Луках, сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Электричество пропало в корпусе инфекционной больницы, где лежат пациенты с коронавирусом. Пациентов спасает дизель-генератор. Не без проблем генератор запустил кислородную подстанцию.

Сейчас в Великие Луки везут кислородные баллоны и второй генератор.

Обесточило и детскую городскую больницу, вода попала в щитовую.

Кроме того, ураган вызвал масштабный блэкаут. Всего в регионе без света остаются более 700 поселков и деревень. В большинстве из них свет пропал еще после первого урагана.

По всей области повалены деревья, оборваны линии ЛЭП. На ликвидацию последствий буйства стихии в Псковскую область направлены 17 бригад специалистов из соседних регионов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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