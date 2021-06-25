Глава болгарской делегации признал Крым частью России

Члены находящейся с визитом в Крыму делегации из Болгарии, в состав которой вошли два мэра и один вице-мэр городов страны, признают Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил глава делегации Пламен Милетков.

По его словам, сделанный на референдуме о государственном статусе Крыма выбор жителей полуострова был самостоятельным и легитимным.

- Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, - подчеркнул Милетков. - Я вижу здесь на улицах счастливых людей, уверенных в своем будущем.

Глава делегации выразил уверенность, что каждый его и его единомышленников приезд на полуостров способствует тому, чтобы в Болгарии это начинали понимать.

Народный дипломат подчеркнул, что на развитие полуострова санкции Запада никак не влияют, в связи с чем назвал их несостоятельными. По его мнению, Крым стремительно развивается, адаптировавшись к санкционному давлению.

Однако Милетков посетовал на обусловленную санкциями невозможность совершать в Крыму операции с активными на родине банковскими картами и пользоваться номерами сотовых операторов Болгарии.

В состав прибывшей на полуостров делегации из Болгарии вошли 13 человек. В Крыму они приняли участие в международном форуме болгарской культуры "Розафест".