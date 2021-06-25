Новости

В Ярославской области провакцинируют персонал отелей и фудкортов 17:02
СМИ: Телеведущая Ксения Бородина подала на развод 16:54
Партия "Зеленая альтернатива" провела предвыборный съезд 16:51
В Москву доставили вакцину "КовиВак" 16:50
В Петербурге внедорожник протаранил гипермаркет 16:43
В АТОР оценили снижение спроса на отдых на Кубани в июле и августе 16:30
Часть Ярославля осталась без света из-за грозы 16:22
Жительница Петербурга разбилась в ДТП в Абхазии 16:16
На Кубани с помощью рейдов будут контролировать ограничения в отелях 16:13
Нурсултан Назарбаев привился вакциной "Спутник V" 15:57
Тизеры: Тилль Линдеманн и Александр Ревва в фильме об СССР 15:54
Число пропавших без вести при обрушении дома во Флориде превысило 150 15:50
Названы условия возврата туристам денег за путевки на Кубань 15:43
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс" 15:41
Житель Перми подал в суд на AliExpress из-за списанных 109 тысяч рублей 15:31
На курортах Кубани можно отдыхать с прививкой иностранными вакцинами 15:27
В Курске из-за жары пропала вода 15:21
В Минцифры рассказали, сколько россиян уже получили QR-коды о вакцинации 15:19
Захарова: РФ готова к диалогу с ЕС, но без предварительных условий 15:09
В Москве продлили запрет на ночную работу баров и клубов 15:01
В России более 21 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 15:01
Попова: Обязательная вакцинация будет расширена еще на восемь регионов 14:48
В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, кроме вакцинировавшихся 14:46
В Арктике за счет бюджета ликвидируют три опасных объекта и 8 свалок 14:24
В Якутии появятся "свободные от коронавируса" кафе и спортзалы 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
25.06.2021 16:13
Рубрика: Экономика

На Кубани с помощью рейдов будут контролировать ограничения в отелях

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани власти планируют проводить специальные рейды в гостиницах для контроля соблюдения новых правил против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марию Золотухину.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Названы условия возврата туристам денег за путевки на Кубань

"Ответственность за соблюдение требований при заселении туристов ложится на средства размещения. Контроль будет осуществляться на всех уровнях, в том числе и с помощью рейдовых мероприятий", - сообщила Мария Золотухина, поясняя, каким образом будут контролировать гостевые дома.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении на Кубани режима повышенной готовности до 1 октября. В том числе там говорится, что в гостиницы, турбазы и санатории с 1 июля гостей будут заселять только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о прививке.

А с 1 августа курорты края будут принимать исключительно вакцинированных туристов. Тем, кому это противопоказано по медицинским показаниям, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня, и документ, подтверждающий медицинский отвод. Тесты станут обязательными и для детей при их заселении в гостиницы с родителями.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19 Развитие туризма в России

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 28 июня
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков