На Кубани с помощью рейдов будут контролировать ограничения в отелях

На Кубани власти планируют проводить специальные рейды в гостиницах для контроля соблюдения новых правил против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марию Золотухину.

"Ответственность за соблюдение требований при заселении туристов ложится на средства размещения. Контроль будет осуществляться на всех уровнях, в том числе и с помощью рейдовых мероприятий", - сообщила Мария Золотухина, поясняя, каким образом будут контролировать гостевые дома.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении на Кубани режима повышенной готовности до 1 октября. В том числе там говорится, что в гостиницы, турбазы и санатории с 1 июля гостей будут заселять только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о прививке.

А с 1 августа курорты края будут принимать исключительно вакцинированных туристов. Тем, кому это противопоказано по медицинским показаниям, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня, и документ, подтверждающий медицинский отвод. Тесты станут обязательными и для детей при их заселении в гостиницы с родителями.