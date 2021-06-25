Побывал на днях в Керчи. В небольшой частной керченской гостинице при входе можно не снимать резиновые сапоги. Потому что внутри намного грязнее, чем на улице. При заезде у вас уже не просят документы, а в первую очередь говорят: "Будьте аккуратны, можно поскользнуться".

Вместо регистрации хозяйка этого гостевого дома вместе с коллегой, вооружившись лопатами, шваброй и тряпкой, пытаются очистить от принесенного большой водой мусора и ила свой мини-отель. Судя по всему, на это уйдет не один день. Но заезжие командировочные с материка, конечно, будут не рады таким условиям. И будут ворчать, "почему их бронь не отменили". Что такое режим ЧС и наводнение, как правило, столичные гости не знают. И уж тем более, как удалось заметить, даже не предлагают помощь местным сотрудницам гостиничного сервиса. Ведра с илом совсем не легкие, а таких походов за день женщинам нужно сделать с десяток. Пол в отеле словно забетонирован селевым потоком, что заходил с улицы, вода даже под кафелем.

Палки для спасения

Уже за поворотом, если пройти дальше по улице Горбульского, я встречаю местных жителей, которые не в резиновых сапогах, а в обычных летних шлепках пытаются перейти это новое "керченское море" в их дворах. Я работал не раз во время чрезвычайной ситуации и хорошо знаю, что даже со спадом уровня воды небольшая лужа в такой зоне ЧС может быть опасна. Паводок размывает все на своем пути: люки, ямы. И кажущаяся маленькой лужица может оказаться глубоким затопленным коллектором, в который легко провалиться и не дождаться помощи. Однажды во время наводнения 2013-го в Хабаровске я упал в одну из таких ловушек. Чудом не пострадал. Потому сегодня пытался дать советы местным жителям. Прежде чем шагнуть, я деревянной палкой проверяю уровень воды, а только потом наступаю. Одна женщина воспользовалась идеей, а вот остальные подумали, наверное, что это я глуп.

Промзона или промОзеро

В эту часть города я бы, наверное, не попал и даже не знал бы, что она затоплена, если бы не водитель, который меня вез до центра. Мужчина рассказал, что живет здесь всю свою жизнь, работал на автобазе, которая почти полностью ушла под воду. Услышав это, я сразу предложил отправиться именно в этот район города. По пути он рассказал о том, как местные чудо-инженеры, пытаясь построить то ли новый мост, то ли эстакаду, просто снесли советскую защитную дамбу (сделанную из земли), и потому в день столетнего потопа территорию автобазы буквально смыло.

Спасение утопающих - дело лодок самих утопающих

Приехав к автобазе, я увидел большую промзону. Старые постройки еще времен ссср, в которых, судя по плакатам, находятся складские помещения, СТО для авто, пункты оформления страховки. Рядом со входом теперь уже на затопленную территорию стоят местные мужчины в забродах. Мне кажется, что это не автобаза, а причал. Уже через 10 минут беседы я понимаю, что весь их малый бизнес ушел под воду. Предлагают прокатиться, вернее проплыть вместе до затопленных помещений и автозаправок. Сажусь в лодку и начинаем грести. Справа от меня проплывает табличка "социальная АЗС". Я спрашиваю: "А где заправка?". Ответ шокирует сразу: "Мы над ней ". Тут рядом проплывает еще и цистерна с соляркой. Большой поток воды из-за разрушенной дамбы, как выяснилось, за считанные часы накрыл всю автобазу, в том числе две маленьких АЗС.

Не Керчь, а весь Крым

Не нужно быть специалистом, чтобы понять: ущерб от этого наводнения в Керчи колоссальный. Именно эта промзона была очень важной не только для всего города. Сюда сначала попадали грузы с материка, здесь их оставляли на хранение прежде, чем продолжить путь по всему Крыму. А на АЗС часто заправлялись фуры, которые дальше должны были ехать в сторону курортов. Где теперь временно хранить продукцию, в том числе молочку, которую завозили с Кубани, - остается вопросом.

"Скорая" на воздушной подушке

Большая вода в Керчи ударила не только по бизнесу. В первый день потопа все на той же улице, где была гостиница, к соседним многоэтажкам вода подошла настолько близко, что затопило подстанции. Там же недалеко от улицы Горбульского подтопленной оказалась и больница. Она уже заработала, но на полное восстановление явно уйдет не один месяц. Мусор, ил помогают выносить военные и спасатели. Впрочем, спасать здесь уже нечего. Рядом по "новому озеру" пытается проплыть машина скорой помощи. Как тяжело добираться на вызов в таких условиях - понятно без комментариев.

Словно после бомбежки

Разрушенная мебель и оборудование. Во дворе - как после бомбежки. Это не только о больнице. Здесь десятки подтопленных домов. Эта война со стихией, похоже, выиграна ливнем, а не городскими службами. Как и в Ялте, коллекторы, за которыми явно плохо следили или не следили вообще, с задачей не справились .

Плавучие змеи напоследок

Змеи бывают воздушные. Их очень любят дети. Но в тот день после наводнения я видел совсем не улыбающихся детей. Возле их затопленной пятиэтажки у подъезда в грязной воде вдруг поплыла змея - и точно не безобидный уж. Явно спасаясь от потока воды, убегая из насиженного места, гадюка просто плыла по городским улицам. И тут я подумал: в отличие от животных, человеку тяжелее поменять место жительства. И уж тем более уплыть от страшной реальности.