Названы условия возврата туристам денег за путевки на Кубань

Туристам, отказавшимся от туров в Краснодарский край из-за введения новых ограничений, вернут деньги за путевки в соответствии с условиями их приобретения. Об этом сообщили в минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Напомним, с 1 июля при заселения в средства размещения Кубани туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест, а с 1 августа - сертификат о вакцинации.

По мнению директора отдела продаж сочинского отеля "Рэдиссон Лазурная" Ирины Истоминой, в прошлом году туристы привыкли к ограничениям из-за пандемии, отельеры также быстро приспособились к новым реалиям.

- Пока гости только звонят и уточняют информацию, но не отказываются от путевок, - отметила она. - По закону, если услуга не оказана, то мы обязаны вернуть деньги, как прописано в нашем договоре, в течение девяти банковских дней.