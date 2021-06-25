Роддом № 2 в Симферополе снова станет ковидным госпиталем

Министерство здравоохранения РК поручило главному врачу роддом № 2 в Симферополе прекратить прием беременных, рожениц и больных и подготовить учреждение к развертыванию на его базе госпиталя для помощи инфицированным коронавирусом. Об этом "РГ" со ссылкой на соответствующий приказ главы регионального Минздрава сообщили в пресс-службе ведомства.

Созданный для предупреждения распространения коронавируса в Крыму оперативный штаб поручил министерству предусмотреть резерв дополнительного коечного фонда. В соответствии с предписаниями штаба Минздрав должен иметь возможность развернуть дополнительные койки в течение двух суток.

Теперь акушерско-гинекологическую помощь пациентам роддома будут оказывать в Симферопольских клиническом родильном доме № 1 и Центральной районной клинической больнице.

Роддом № 2 ранее перепрофилировали в инфекционный госпиталь. В таком статусе учреждение работало с августа 2020 года по февраль 2021-го.

По данным республиканского Минздрава, за прошедшие сутки в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена у 232 человек, семь человек с подтвержденным COVID-19 скончались. На стационарном лечении находятся 2 162 человека, амбулаторно лечатся 855 человек.

На последнем еженедельном брифинге по COVID-19 министр здравоохранения РК Александр Остапенко заявил, что в республике стали вдвое чаще госпитализировать больных с коронавирусом. Так, с 16 по 22 июня в крымские стационары с подтвержденной коронавирусной инфекцией поступили 534 пациента, что на 245, или 85 процентов, выше уровня прошлой недели.