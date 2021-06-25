Жительницу Калмыкии приговорили к пяти годам за похищение младенца

Жительницу Калмыкии осудили за похищение новорожденного мальчика. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел в июле прошлого года. 41-летняя женщина через окно проникла в родильное отделение больницы Сальского района, где похитила новорожденного мальчика. После этого она перевезла ребенка по месту своего жительства в Калмыкию.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, похитительницу удалось задержать в тот же день, ребенок был возвращен матери.

В ходе следствия свою вину в совершении преступления женщина признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.