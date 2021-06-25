Решение о постановке Навального на учёт как склонного к побегу признано законным

Решение тюремщиков о постановке на учёт осуждённого Алексея Навального как склонного к побегу признано законным. Такое решение в пятницу принял Преображенский районный суд.

Судья Олег Казанцев вынес решение по административному делу по иску Навального к СИЗО-1 ФСИН России. Согласно решению, истцу отказано в удовлетворении требований "о признании незаконным решения СИЗО-1 от 18 февраля 2021 года о постановке Навального на профилактический учёт как лица, склонного к побегу".

Напомним, блогер Алексей Навальный осуждён сразу по нескольким уголовным делам и отбывает в настоящее время наказание в колонии во Владимирской области.