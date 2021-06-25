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25.06.2021,  
09:24
Текст:  Николай Грищенко

Российский дрон "Альтиус" впервые нанес удар по наземным целям

Российский беспилотник "Альтиус" во время испытаний впервые нанес авиационные удары по наземным целям. До этого летательный беспилотный аппарат испытывался в качестве дальнего разведчика и артиллерийского корректировщика.

Как сообщают РИА Новости, во время тестирования "Альтиус" использовал авиационные бомбы. В дальнейшем беспилотный аппарат планируется использовать для запуска ракет класса "воздух-поверхность". О других подробностях прошедших испытаний не сообщается.

Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by
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Отметим, что в прошлом году на форуме "Армия-2020" состоялась презентация линейки высокоточного ракетно-бомбового вооружения для атакующих беспилотников. В частности, для дрона "Форпост" созданы корректируемые авиабомбы КАБ-20С массой 21 килограмм и КАБ-50Л массой 50 килограммов. Для беспилотника "Гром", имеющего взлетную массу семь тонн, созданы корректируемые авиабомбы КАБ-50С и КАБ-20Л. Предусмотрено также применение и более дешевой, но очень эффективной неуправляемой фугасной авиабомбы ФАБ-50.

Очевидно, что тяжелый дрон "Альтиус" использовал для испытаний один из ранее разработанных боеприпасов.

Справка "РГ"

Взлетная масса "Альтиуса" превышает семь тонн, размах крыла - 28,5 метра. На консолях крыла, с размахом 28,5 метров, расположены два винтовых двигателя. Максимальная высота полета 14 километров и продолжительность полета - до 48 часов. Боевой радиус действия составляет около 3,5 тысяч километров. "Альтиус" оснащен системой спутниковой связи, а также многоканальной оптико-электронной системой видовой разведки и радар бокового обзора.

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