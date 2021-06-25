Шойгу рассказал, сколько современного вооружения поступит в войска до конца года

Финансирование поставок в рамках текущего гособоронзаказа вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами. Об этом в пятницу на коллегии сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, это позволит довести долю современных образцов вооружения и боевой техники в Вооруженных силах РФ к концу этого года до 71,6%.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости