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25.06.2021 16:41
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал, сколько современного вооружения поступит в войска до конца года

Текст: Иван Петров
Финансирование поставок в рамках текущего гособоронзаказа вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами. Об этом в пятницу на коллегии сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, это позволит довести долю современных образцов вооружения и боевой техники в Вооруженных силах РФ к концу этого года до 71,6%.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние

Министр уточнил, что к настоящему времени показатель размещения гособоронзаказа уже выше прошлогоднего и составил 95%.

"В рамках уточнения гособоронзаказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники", - поручил глава военного ведомства.

Ранее в интервью "РГ" первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов рассказал, что по итогам 2020 года уровень современности парка вооружения, военной и специальной техники составил 70,1%. "Задача на ближайшую перспективу - не только поддержание достигнутого этого высокого уровня. Но и дальнейшее обеспечение вооруженных сил современными образцами вооружения и техники, которые будут соответствовать зарубежным аналогам или превосходить их", - отмечал он.

Власть Безопасность Правительство Минобороны

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