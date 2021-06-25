Шойгу рассказал, сколько современного вооружения поступит в войска до конца года

Министр уточнил, что к настоящему времени показатель размещения гособоронзаказа уже выше прошлогоднего и составил 95%.
"В рамках уточнения гособоронзаказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники", - поручил глава военного ведомства.
Ранее в интервью "РГ" первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов рассказал, что по итогам 2020 года уровень современности парка вооружения, военной и специальной техники составил 70,1%. "Задача на ближайшую перспективу - не только поддержание достигнутого этого высокого уровня. Но и дальнейшее обеспечение вооруженных сил современными образцами вооружения и техники, которые будут соответствовать зарубежным аналогам или превосходить их", - отмечал он.