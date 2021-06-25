"Спартак" выразил поддержку певице МакSим, состояние которой ухудшилось

"Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами", - такое сообщение опубликовано сегодня на официальной странице футбольного клуба "Спартак".

Певица стала талисманом "красно-белых" в 2014 году, когда поехала с командой на выезд в Казань и спартаковцы победили в упорной борьбе местный "Рубин". Да и в хоккейном "Спартаке" ее тоже очень любят и хорошо знают - в феврале 2019 года МакSим поддерживала игроков в матче, благодаря успеху в котором они впервые за несколько сезонов вышли в плей-офф Кубка Гагарина. А затем спела со своей группой несколько песен, в том числе и хит "Помнишь ли ты", который с тех пор стал неофициальным гимном команды….

Сейчас МакSим по-прежнему находится в искусственной коме. Она подключена к аппарату ИВЛ, но поражение легких за несколько дней увеличилось с 40 до 75 процентов. "Спартаковцы" верят, что волевой, спортивный и неуступчивый характер певицы поможет ей победить болезнь.

Кстати

По злой иронии судьбы, заболела МакSим в своем родном городе - Казани. Несмотря на простуду, певица не стала отменять концерт. И вышла 12 июня на сцену уже с температурой 39 градусов. А затем врачи констатировали у нее двухстороннее воспаление легких…