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25.06.2021 21:52
Рубрика: Культура

"Спартак" выразил поддержку певице МакSим, состояние которой ухудшилось

Текст: Александр Алексеев
"Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами", - такое сообщение опубликовано сегодня на официальной странице футбольного клуба "Спартак".
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Менеджер: Певица МакSим по-прежнему находится в коме

Певица стала талисманом "красно-белых" в 2014 году, когда поехала с командой на выезд в Казань и спартаковцы победили в упорной борьбе местный "Рубин". Да и в хоккейном "Спартаке" ее тоже очень любят и хорошо знают - в феврале 2019 года МакSим поддерживала игроков в матче, благодаря успеху в котором они впервые за несколько сезонов вышли в плей-офф Кубка Гагарина. А затем спела со своей группой несколько песен, в том числе и хит "Помнишь ли ты", который с тех пор стал неофициальным гимном команды….

Сейчас МакSим по-прежнему находится в искусственной коме. Она подключена к аппарату ИВЛ, но поражение легких за несколько дней увеличилось с 40 до 75 процентов. "Спартаковцы" верят, что волевой, спортивный и неуступчивый характер певицы поможет ей победить болезнь.

Кстати

По злой иронии судьбы, заболела МакSим в своем родном городе - Казани. Несмотря на простуду, певица не стала отменять концерт. И вышла 12 июня на сцену уже с температурой 39 градусов. А затем врачи констатировали у нее двухстороннее воспаление легких…

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