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25.06.2021 16:30
Рубрика: Экономика

В АТОР оценили снижение спроса на отдых на Кубани в июле и августе

Текст: Елена Манукиян
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Продажи туров на курорты Краснодарского края на июль сократились на 30%, а на август - на 80%, сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишет РИА новости.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Названы условия возврата туристам денег за путевки на Кубань

"Нам несколько турагентов написали, что их клиенты отменили все заявки на август", - пояснила руководитель организации Майя Ломидзе.

В то же время многие туроператоры утверждают, что аннуляций туров на курорты Краснодарского края немного, сообщает Прайм. "У нас, например, никто не отказался, хотя спрос на отдых на Кубани, действительно, упал. Сейчас туристы ждут новостей", - цитирует агентство слова главы туроператора "Алеан" Ильи Уманского.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест, а с 1 августа разместиться в них можно будет только при наличии сертификата о вакцинации​​​. Ростуризм направил письмо в адрес Кондратьева с просьбой смягчить требования и пускать непривитых россиян на Кубань после 1 августа при наличии у них отрицательного теста ПЦР. Ведомство обосновало это тем, что в ряде регионов не хватает вакцины от коронавируса, к тому же вакцинация проводится в два этапа, между которыми достаточно большой промежуток: люди просто не успеют привиться.

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