В Кремле сожалеют о желании Киева отгородиться от Донбасса

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании отгородиться стеной от юго-восточных регионов страны вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Собственно, все связи де-факто итак разорваны, и эти регионы итак отторгнуты украинским государством, - отметил он. - Если речь идет о формализации этого процесса и придания ему статуса де-юре, здесь можно выразить только сожаление".

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия пересмотреть свои позиции по Донбассу, Песков заявил: "Здесь особо пересматривать нечего. Тем более, что этот формат зиждется на Минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет".