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25.06.2021 16:24
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ назвали эсминец Defender "жирной целью" для флота РФ

Текст: Иван Петров
В Министерстве обороны России не оставили без внимания заявление пресс-секретаря Пентагона (военное ведомство США) Джона Кирби. Американский чиновник накануне назвал предупредительную стрельбу, открытую 23 июня российскими сторожевым кораблем и бомбардировщиком по вторгшемуся в наши территориальные воды эсминцу Defender ВМС Великобритании, "примером дезинформации".
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

"Эпическое фиаско провокации, совершенной экипажем британского эсминца Defender в Черном море, когда те резко сменили курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских ВМС, - заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и Пентагона даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца, отрицать очевидное, называя все "дезинформацией". А ведь бывшему контр-адмиралу Кирби (пресс-секретарь Пентагона - прим. "РГ") явно хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского Флота".

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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В этой связи российские военные призывают Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, "не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских адмиралов москитного флота". А руководствоваться, по словам генерала Конашенкова, исключительно рассудком.

Напомним, в минувшую среду эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" вошел в российские территориальные воды на 3 километра. Инцидент произошел в районе мыса Фиолент в пригороде Севастополя. Наперерез иностранному кораблю вышли сначала российские пограничники, затем о недопустимости нарушения госграницы РФ британским морякам напомнил российский бомбардировщик Су-24М. Только после предупредительной стрельбы, которую произвели и пограничный сторожевой корабль, и боевой самолет, британский эсминец покинул наши территориальные воды. После инцидента в Минобороны был вызван военный атташе Великобритании.

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