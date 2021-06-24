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24.06.2021 21:00
Рубрика: Власть

ФСБ показала видео артиллерийской стрельбы по курсу английского эсминца

Текст: Иван Егоров
ЦОС ФСБ России предоставил видеоматериалы к официальному сообщению Минобороны России о нарушении эсминцем ВМФ Великобритании Defender границы Российской Федерации.

- Четко по границе идет. В 11.52. Пересек границу! - идет доклад на командном мостике корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ России.

- Английский боевой корабль! С вами говорит корабль береговой охраны России, вы нарушили государственную границу, - по-английски связываются с британскими моряками российские пограничники.

На связь выходит командир британского эсминца, который просто передает свои координаты и утверждает, что корабль находится в нейтральных водах.

- Английский корабль смените курс и покиньте территориальное море Российской Федерации. Как поняли? - несколько раз в эфире повторяют пограничники.

Фото: 1tv.ru
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- Мои координаты такие-то, - опять отвечает английский корабль.

- Я открываю предупредительную артиллерийскую стрельбу, - говорит ему российский корабль береговой охраны.

После этого следует предупреждение в радиоэфире всем кораблям об открытии предупредительной артиллерийской стрельбы в этом районе.

- Открыть артиллерийскую стрельбу по курсу Defender. Исключить попадание! Огонь! Огонь по курсу Defender!

После этой команды сразу следует стрельба из артиллерийской автоматической установки. Буквально через несколько секунд после этого англичане передают в эфире - ложимся на курс 90. И, наконец, выходят в нейтральные воды. Судя по докладу пограничников, это происходит в 12.23 - то есть ровно через полчаса после нарушения границы.

Как напомнили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, ранее Черноморский флот вместе с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца Defender.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По данным министерства обороны России, в среду 23 июня в 11.52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент.

Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы, британский корабль никак не отреагировал на это. В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца 4 бомбы ОФАБ-250. В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации.

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