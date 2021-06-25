В Минске примут меры в ответ на экономические санкции ЕС

Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции - это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью, напоминают во внешнеполитическом ведомстве страны. Более того, официальный Минск примет меры в ответ на экономические санкции ЕС, говорится в заявлении, размещенном в пятницу, 25 июня, на сайте МИДа.

В заявлении отмечается, что выступая, якобы, в поддержку свободы самовыражения, "ЕС выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии", - заявили в министерстве, обратив внимание на тоит факт, что страны Запада уже даже не пытаются искать или "притягивать за уши" хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для введения санкций.

Для внешнеполитического ведомства очевидно, что огромный Евросоюз стремится удовлетворить свои амбиции за счет относительно небольшой Беларуси. Его совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, которые высказали свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС.

"Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа", - констатируется в заявлении.

В ближайшие недели, уточняют в министерстве, постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых неоднократно заявляли в Минске. "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве.