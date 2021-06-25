Вдова программиста Джона Макафи обвинила власти США в его смерти

Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме, обвинила власти США в его смерти, сообщает AP.

Джон Макафи покончил с собой в тюрьме, после того, как Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США. Медики пытались провести реанимацию, но спасти не смогли.

Макафи был объявлен США в международный розыск. Он был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в США, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем.

В США Макафи грозило до 30 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. По мнению американских властей, на скрытой рекламе криптовалют он заработал более 23 миллионов долларов.

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