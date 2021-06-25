Видео: три машины упали в яму

Проседание грунта в центре Иерусалима привело к фактическому уничтожению трех легковых машин, рухнувших на дно 4-5-метровой ямы. Воронка образовалась на краю автостоянки и чудо, что происшествие обошлось столь малой кровью.

По мнению специалистов, причиной стала строительство, которое велось неподалеку.

В рамках подготовительных работ в котловане был разрушен старый коммуникационный тоннель, трещина по которому пошла дальше и разрушила часть тоннеля под стоянкой.

Машины быстро подняли на поверхность и, по всей видимости, восстановлению они не подлежат. Большая удача, что ни в одном из автомобилей в тот момент не было людей.