Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.06.2021 17:00
Рубрика: Видео

Видео: три машины упали в яму

Текст: Вадим Давыденко

Проседание грунта в центре Иерусалима привело к фактическому уничтожению трех легковых машин, рухнувших на дно 4-5-метровой ямы. Воронка образовалась на краю автостоянки и чудо, что происшествие обошлось столь малой кровью.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: ливень из горячего битума обрушился на автомобили

По мнению специалистов, причиной стала строительство, которое велось неподалеку.

В рамках подготовительных работ в котловане был разрушен старый коммуникационный тоннель, трещина по которому пошла дальше и разрушила часть тоннеля под стоянкой.

Машины быстро подняли на поверхность и, по всей видимости, восстановлению они не подлежат. Большая удача, что ни в одном из автомобилей в тот момент не было людей.

#видео