Видео: врезались лоб в лоб в пыльной буре

Даже начинающий водитель знает, что в условиях ограниченной видимости - туман, дождь, снег - скорость движения автотранспорта стоит снизить, а еще лучше попросту остановиться на обочине и дождаться, пока ситуация не разрешится. То же самое относится и к песчаным бурям, которые для российского автомобилиста, возможно, и в диковинку, а на Ближнем Востоке или Средней Азии - обычное дело.

Это видео снято на юге Иордании, где бури проявляются к концу августа, когда массы воздуха с Атлантики поднимают пески пустыни Сахара и несут в область Аравийского моря.

Водитель на трассе Амман - Акаба (город невдалеке от границы с Египтом) оказался не готов к тому, что в самом начале июня небо закроет густой песчаной пеленой, и продолжил ехать в непроглядном светло-желтом мареве со скоростью 30-35 км/ч. При том, что видимость была в пределах 5-10 метров.

Нужно ли удивляться, что в какой-то момент он заехал на встречную полосу и врезался в машину еще одного беспечного ездока? Глухой удар, темный экран видеорегистратора и встревоженные голоса в салоне - все говорит о том, что автомобиль перевернулся, но все остались живы. Спустя несколько секунд - еще удар. Похоже. еще одно авто врезалось.

Что хуже сейчас для героев видео: сидеть в салоне, ожидая, как масштабы аварии будут разрастаться, или выйти из машины в гущу несущегося на северо-восток песка и рисковать, что на тебя наедет еще один лихач?