Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ. Он пожелал ребятам использовать все возможности, на полную мощность реализовать свои таланты и способности, не останавливаясь на достигнутом. "Искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы", - цитирует ТАСС видеообращение главы государства, прозвучавшее в эфире телеканала "Россия-24".

Сегодня стремительно меняются все сферы жизни, поэтому важно постоянно пополнять свои знания, опыт и компетенции, отметил президент. По его словам, в России становится все больше интересных проектов и площадок, которые помогают молодым людям найти свое призвание, раскрыть лучшие качества, обрести друзей и единомышленников, а также состояться в профессии.

Путин выразил уверенность, что сегодняшние выпускники, независимо от выбранной профессии, стремятся к тому, чтобы приносить пользу родной стране. Предстоящие победы и достижения каждого из молодых людей - это успех всей России, ее развитие на долгие годы вперед и продолжение славных традиций, которыми гордятся россияне. Президент пожелал всем выпускникам удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учебе и в будущей работе.

Владимир Путин также отметил, что все годы в школе наставники заботились о том, чтобы ученики получили как можно больше знаний, поддерживали ребят и делом, и советом. Президент подчеркнул, что учительский труд вдохновляет, и выразил уверенность, что многие из нынешних выпускников вернутся через несколько лет в школы, но уже в качестве учителей.

Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня. В этом году он пройдет в онлайн-формате. С 12 до 15 часов по московскому времени в официальном аккаунте Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте" начнется праздничный эфир. С поздравлением к выпускникам обратится министр просвещения Сергей Кравцов, скажут напутственные слова учителя и классные руководители. Выпускников страны поздравят активисты Российского движения школьников, победители международных олимпиад и спортсмены.