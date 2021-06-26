Астронавты успешно установили новую солнечную панель на МКС

Астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке в пятницу совершили выход в открытый космос. За 6 часов 45 минут они установили новую панель солнечной батареи снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС).

"Новая панель солнечной батареи в 60 футов длиной успешно полностью развернута", - цитирует РИА Новости сообщение НАСА. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей для генерации большего количества электроэнергии. Первая из двух новых панелей была установлена и подключена в ходе двух предыдущих выходов в открытый космос на прошлой неделе.

Ранее "Роскосмос" сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 850 метров. Это было сделано с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемых кораблей CST-100 Starliner, "Союз МС-19", а также перед посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18".

Напомним на МКС сейчас работает 65-я экспедиция. В ее составе: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.