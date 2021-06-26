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Рубрика: В мире

Байден назвал "подходящим" приговор экс-полицейскому за убийство Флойда

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США Джо Байден добрил приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, получившему 22,5 года лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. По словам Байдена, он не знает всех обстоятельств, которые учитывались, "но мне кажется, согласно руководящим принципам, это подходящим", пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

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Приговор был вынесен в пятницу в Миннеаполисе (штат Миннесота). Обвинение предлагало отправить Шовина за решетку на 30 лет. Судья Питер Кэхилл, оглашая самый долгожданный в Америке вердикт, заявил, что в основе приговора не общественное мнение и не эмоции, но в тоже время выразил соболезнования семье Флойда. Хотя приговор мягче предложенного обвинением, судья отметил, что этот вердикт все равно "на 10 лет больше, чем обычный срок в 150 месяцев" для такого рода преступлений.

Напомним, в мае прошлого года Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец скончался. С конца мая 2020 года по США прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма.

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