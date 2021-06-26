Постановление главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 июня 2021 года № 4 "О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Брянской области Трапезникова Людмила Николаевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (C0VID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Брянской области расценивается как неблагополучная.

На территории Брянской области с 20 недели отмечается рост заболеваемости COVID-2019, общее количество заболевших на 26.06.2021г. - 43266 чел. (3681,7 на 100 тысяч населения, при среднем по РФ - 3685,55 на 25.06.2021). Суточный прирост выявленных случаев заболевания составил 10,8% Среднесуточный показатель темпа прироста за последние 7 дней также увеличился и составил 0,27%, а среднесуточный показатель темпа прироста за 2 недели составил 0,25 % (0,20% на предыдущей неделе).

Коэффициент распространенности инфекции Rt на 26.06.21 - 1,52 (1,35 средний за неделю)

Показатель тестирования методом ПЦР - 216,3 на 100 тысяч населения в день.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Брянской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Брянской области, работникам органов власти Брянской области и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Брянской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 1 октября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 ноября 2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в соответствии с п. п. 2.10. 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Брянской области:

4.1. обеспечить контроль соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Брянской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Брянской области (С.А. Попову) и начальникам территориальных отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.Н.Трапезникова







