В Брянской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19

В Брянской области вводится обязательная вакцинация против коронавируса групп риска. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.

Как сообщили в правительстве области, такая мера была принята в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба, число выявленных случаев достигло 43266, показатели инфицирования на тысячу человек за последние недели уверенно растут.

Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, общественного транспорта и питания, клиентских подразделений финансовых организаций и ЖКХ, отраслей здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, МФЦ и других, деятельность которых предполагает общение с людьми или их массовое скопление.

Также привить намерены и чиновников, в том числе муниципальных. Первый компонент вакцины всем должны ввести до 1 октября, второй - до 15 ноября.