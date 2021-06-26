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Черной вдове Marvel установят памятник в Волгограде

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    26.06.2021, 14:42
Текст:   Богдан Бобров

Сеть кинотеатров "Киномакс" запустила конкурс на лучшую идею для памятника Черной вдове из киновселенной Marvel.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет сетевое издание "Бюллетень кинопрокатчика", изваяние героини Скарлетт Йоханссон планируют установить в Волгограде рядом с местным кинотеатром.

Город выбран не случайно - в биографии Наташи Романофф он является для нее родным.

Отдельно представителем киносети отмечается, что памятник супершпионке достойно впишется в архитектурно-ландшафтный дизайн города, станет любимой народной достопримечательностью и объектом повышенного внимания туристов.

Для России подобный жест почтения франшизам Disney станет уже не первым - ранее в Якутии установили модель корабля Razor Crest в натуральную величину из сериала "Мандалорец".

Фильм "Черная вдова" выходит на российские экраны 8 июля.

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