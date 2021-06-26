Четыре способа установить реальный пробег автомобиля

Для наиболее точного понимания того, сколько именно "пробежал" автомобиль, его проверка должна быть комплексной. В этом материале "РГ" расскажет, на что именно следует обратить внимание, чтобы не ошибиться при покупке.

Читайте документы, говорите с владельцем

При покупке автомобиля у частника правильным решением будет запросить у него оригинал ПТС и сервисную книжку. В "паспорте" указана дата выпуска автомобиля. Принимаем этот параметр за отправную точку и узнаем, сколько километров продавец проезжал в год.

Анализируем эти цифры и получаем первый блок информации. Одновременно смотрим сервисную книжку, где должны быть проставлены отметки о выполненных технических обслуживаниях с указанием дат и пробега на момент ТО. Сопоставляем эти данные с информацией, полученной от продавца.

Проверяем автомобиль через онлайн-агрегатор

Сегодня в Сети можно обнаружить много баз и сервисов, где можно проверить автомобиль по VIN-коду или госномеру и получить много полезной информации. Такая услуга чаще всего платная, однако цены умеренные.

Минусом является то, что сервис работает далеко не для всех машин, особенно если те появились на сайте предложений впервые.

Кроме информации о пробеге через онлайн-агрегаторы можно уточнить, попадал ли автомобиль ДТП, числится ли в лизинге, был ли залоге или розыске, использовался ли в таксопарках и так далее.

Косвенные данные

Получить представление о реальном пробеге автомобиля можно также из диагностических карт, базы данных Российского союза автостраховщиков (РСА), из баз данных СТО и, наконец, просто прошерстив сетевые доски объявлений.

К примеру, если два года назад машина продавалась с пробегом 100 тыс. км., то через год он вряд ли останется тем же или уменьшится. Наконец, многое расскажет внешний вид и состояние машины. К примеру, ремень безопасности после нескольких сотен километров пробега протирает в фиксирующем пластике характерные борозды.

Возраст фар указан на наклейке на корпусе самой фары. Потертые ободы руля и валики боковой поддержки сидений, царапины и сколы на лобовом стекле, равно как провисшие двери - также причина заподозрить, что пробег автомобиля больше заявленного.

Воспользоваться компьютерной диагностикой

Даже если пробег автомобиля "скручен", установить истину в большинстве случаев можно, сняв информацию с блоков управления (например, модулей сервисной электроники, блоков управления трансмиссией и т.д.) с помощью OBD сканера.

Кроме того, любые электронные сбои в работе бортовой электроники привязываются к соответствующему километражу. На сервисе бывает достаточно подключиться к диагностическому разъему, чтобы убедиться, что машина ломалась, скажем, на 190 тысяч км, при том, что на одометре фигурирует, к примеру, 90 тысяч км.

Иными словами, реальные значения помогает узнать компьютерная диагностика. Жаль только, что по большей части официальные дилеры такие услуги не оказывают. Поэтому обратиться придется в фирмы и к частникам.