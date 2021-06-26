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26.06.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Четыре способа установить реальный пробег автомобиля

Текст: Борис Захаров
Для наиболее точного понимания того, сколько именно "пробежал" автомобиль, его проверка должна быть комплексной. В этом материале "РГ" расскажет, на что именно следует обратить внимание, чтобы не ошибиться при покупке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Читайте документы, говорите с владельцем

При покупке автомобиля у частника правильным решением будет запросить у него оригинал ПТС и сервисную книжку. В "паспорте" указана дата выпуска автомобиля. Принимаем этот параметр за отправную точку и узнаем, сколько километров продавец проезжал в год.

Анализируем эти цифры и получаем первый блок информации. Одновременно смотрим сервисную книжку, где должны быть проставлены отметки о выполненных технических обслуживаниях с указанием дат и пробега на момент ТО. Сопоставляем эти данные с информацией, полученной от продавца.

Проверяем автомобиль через онлайн-агрегатор

Сегодня в Сети можно обнаружить много баз и сервисов, где можно проверить автомобиль по VIN-коду или госномеру и получить много полезной информации. Такая услуга чаще всего платная, однако цены умеренные.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Минусом является то, что сервис работает далеко не для всех машин, особенно если те появились на сайте предложений впервые.

Кроме информации о пробеге через онлайн-агрегаторы можно уточнить, попадал ли автомобиль ДТП, числится ли в лизинге, был ли залоге или розыске, использовался ли в таксопарках и так далее.

Косвенные данные

Получить представление о реальном пробеге автомобиля можно также из диагностических карт, базы данных Российского союза автостраховщиков (РСА), из баз данных СТО и, наконец, просто прошерстив сетевые доски объявлений.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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К примеру, если два года назад машина продавалась с пробегом 100 тыс. км., то через год он вряд ли останется тем же или уменьшится. Наконец, многое расскажет внешний вид и состояние машины. К примеру, ремень безопасности после нескольких сотен километров пробега протирает в фиксирующем пластике характерные борозды.

Возраст фар указан на наклейке на корпусе самой фары. Потертые ободы руля и валики боковой поддержки сидений, царапины и сколы на лобовом стекле, равно как провисшие двери - также причина заподозрить, что пробег автомобиля больше заявленного.

Воспользоваться компьютерной диагностикой

Даже если пробег автомобиля "скручен", установить истину в большинстве случаев можно, сняв информацию с блоков управления (например, модулей сервисной электроники, блоков управления трансмиссией и т.д.) с помощью OBD сканера.

Фото: Istock
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Кроме того, любые электронные сбои в работе бортовой электроники привязываются к соответствующему километражу. На сервисе бывает достаточно подключиться к диагностическому разъему, чтобы убедиться, что машина ломалась, скажем, на 190 тысяч км, при том, что на одометре фигурирует, к примеру, 90 тысяч км.

Иными словами, реальные значения помогает узнать компьютерная диагностика. Жаль только, что по большей части официальные дилеры такие услуги не оказывают. Поэтому обратиться придется в фирмы и к частникам.