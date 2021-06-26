Что будет, если заправляться с заведенным мотором

На подавляющем большинстве АЗС имеются информационные табло, где водителям напоминают, что заправка автомобилей с заведенным двигателем запрещена. Разберемся, насколько оправдан этот запрет, и какие автомобили находятся в наивысшей категории риска.

Все зависит от конкретных условий заправки, а также технического состояния и типа автомобиля. Чаще всего воспламенение происходит, если пары бензина, выходящие из бака автомобиля во время заливки топлива, воспламеняются от искры.

Но что может спровоцировать такое искрение? Обычно виновником является глушитель, в который по разным причинам поступает недогоревшее топливо. Оно оседает в выпускной системе в виде сажи, где догорает и вылетает из патрубков или щелей (если глушитель поврежден) в виде искр.

Соответственно в группе риска находятся те автомобили, у которых имеются проблемы с системой впрыска топлива (для инжекторных двигателей), засорены или подтекают форсунки, присутствует высокое или наоборот низкое давление в топливной рампе по причине неисправности электробензонасоса или регулятора давления топлива.

Виновниками создания переобогащенной смеси могут быть также некорректно работающие датчики (массового расхода воздуха, кислорода (ДК). В итоге имеем догорание топлива в выпускном тракте, его загрязнение продуктами горения и как следствие - риск образования искр.

Еще одна частая причина искрения из-под днища машины - неисправный или удаленный каталитический нейтрализатор (катализатор). Случается, что за долгий срок службы, равно как от некачественного топлива, катализатор засоряется и перестает работать должным образом. В совсем запущенных случаях он может, образно говоря, спечься или "осыпаться". В первом случае при сильном перегреве узла нельзя исключать, что он подожжет, к примеру, свеженанесенную мастику на днище.

Понятно, что такая ситуация на территории АЗС чревата высокими рисками. Не менее опасно "выпиливать" катализатор из системы и заменять его на так называемый пламегаситель (устройство для гашения температуры выхлопных газов и снижения их резонанса), который отличается не самой высокой надежностью.

К тому же известный минус пламегасителя, установленного вместо катализатора, - это провоцирование повышенной нагрузки на компоненты глушителя (резонаторы, задние банки, трубы глушителя ). Эти элементы подвергаются чрезмерному нагреву, быстрее выходят из строя и также являются потенциально пожароопасными.

Помимо повышенной опасности взрыва паров бензина, заправка с заведенным мотором чревата и такими, казалось бы, не слишком очевидными последствиями. Если машина не новая, за время эксплуатации в топливном баке скапливается грязь. Когда в бак начинает поступать топливо, а мотор работает, бензонасос активно "втягивает" новый бензин вместе с осадком, топливный фильтр и вся система подачи топлива забивается гораздо быстрее.

Кроме того, не исключены ошибки в электронном блоке управления. Ведь поскольку вы открываете крышку топливного бака при работающем моторе, вы таким образом "убираете" разряжение из бака. Так что на некоторых моделях на приборной панели может высветиться столь нелюбимая всеми автомобилистами надпись Check Engine, которую не всегда получается "скинуть" самостоятельно и придется ехать на сервис. На автомобилях "старшего поколения" в свою очередь не исключены сбои стрелочного датчика топлива. Стрелка может либо вообще не поменять положение, либо "зависнуть" в произвольной области датчика.

Не стоит забывать о том, что заведенный автомобиль на АЗС - это приманка для угонщиков, которые могут дождаться, пока вы отправитесь оплачивать заправку, чтобы завладеть вашим автомобилем или совершить кражу из салона.

И, наконец, если ваша машина по время заправки с заведенным мотором все-таки загорелась, вам будет чрезвычайно сложно оформить страховой случай. Ведь фактически вы нарушили пункт 451 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", который гласит, что "на автозаправочной станции запрещается заправка транспортных средств с работающими двигателями".