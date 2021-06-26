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26.06.2021 05:44
Рубрика: Экономика

Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автомобилистов за городом могут оштрафовать за нарушение правил перевозки детей, а также грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака "крупногабаритный груз", а также за мойку автомобиля на дачном участке. Правовую сторону вопроса разъяснил юрист Егор Редин.

Фото: iStock
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Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. Сейчас из нее исключили таблетированные препараты, но добавили влажные салфетки и маски. "Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации", - цитирует эксперта "Прайм".

Неправильная перевозка в машине детей может обернуться штрафом в три тысячи рублей. А за доставку без специального разрешения крупногабаритного груза и при превышении его размеров водитель рискует заплатить до десяти тысяч рублей или получить наказание в виде лишения прав от четырех до шести месяцев, акцентировал Редин.

Ранее юрист пояснил, как должна происходить процедура освидетельствования и какие права есть у водителя? Для начала инспектор должен разъяснить водителю его права и порядок проведения процедуры. Затем продемонстрировать целостность клейма на алкотестере и предъявить свидетельство о проверке прибора. В сертификате устройства обязательно должна быть запись на соответствие прибора ГОСТу.

Сама процедура от начала до конца проводится лишь в присутствии понятых. Водитель должен расписаться в протоколе или указать какие-то замечания при их наличии. Водитель имеет право отказаться от этой процедуры на дороге и потребовать медицинского освидетельствования уже в специализированном учреждении.

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