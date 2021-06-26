Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом

Автомобилистов за городом могут оштрафовать за нарушение правил перевозки детей, а также грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака "крупногабаритный груз", а также за мойку автомобиля на дачном участке. Правовую сторону вопроса разъяснил юрист Егор Редин.

Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. Сейчас из нее исключили таблетированные препараты, но добавили влажные салфетки и маски. "Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации", - цитирует эксперта "Прайм".

Неправильная перевозка в машине детей может обернуться штрафом в три тысячи рублей. А за доставку без специального разрешения крупногабаритного груза и при превышении его размеров водитель рискует заплатить до десяти тысяч рублей или получить наказание в виде лишения прав от четырех до шести месяцев, акцентировал Редин.

Ранее юрист пояснил, как должна происходить процедура освидетельствования и какие права есть у водителя? Для начала инспектор должен разъяснить водителю его права и порядок проведения процедуры. Затем продемонстрировать целостность клейма на алкотестере и предъявить свидетельство о проверке прибора. В сертификате устройства обязательно должна быть запись на соответствие прибора ГОСТу.

Сама процедура от начала до конца проводится лишь в присутствии понятых. Водитель должен расписаться в протоколе или указать какие-то замечания при их наличии. Водитель имеет право отказаться от этой процедуры на дороге и потребовать медицинского освидетельствования уже в специализированном учреждении.