Кабмин предложил вариант компенсации удорожания продукции металлургов

Российское правительство дало профильным ведомствам поручение проработать вопрос о направлении средств от временных экспортных пошлин на черные и цветные металлы для компенсации удорожания металлургической продукции, используемой в строительстве и при производстве промышленной продукции. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Такое решение было принято по итогам состоявшегося на этой неделе совещания, где обсуждалось введение экспортных пошлин с 1 августа и до конца текущего года. Профильным ведомствам также поручено доработать проект документа об установлении перечня товаров, которые не попадают под неполное или периодическое таможенное декларирование, дополнив его черными и цветными металлами.

Экспортные пошлины введены на более чем 340 наименований продукции, сбор состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которую будут рассчитывать в долларах за тонну. Согласно прогнозу, эта мера принесет бюджету не менее 160 миллиардов рублей.

Временные пошлины будут действовать только на металлы, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза.