Кардиолог рассказала, как пациентам удается распознать скорый инфаркт

Только у 30% пациентов с инфарктом за несколько дней до приступа появляются предвестники, предупреждают медики.

"При этом люди умирают, в основном, от инфарктов и инсультов", - напомнила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, подчеркнув, что обследоваться надо каждому заранее после 40 лет, а также в том случае, если есть соответствующая наследственность или жалобы на сердце.

Чтобы оценить риски, следует пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать ряд анализов, а затем показать результаты кардиологу. Важно найти и обезвредить атеросклероз на начальной стадии, когда уже есть изменения в сосудах, но еще нет никаких проявлений. Коварство атеросклероза в том, что он часто никак не проявляется, однако в итоге провоцирует "внезапный" инфаркт.

Пациенты в больнице с инфарктом говорят одно и то же - вчера был полностью здоров, ничего не болело, сегодня инфаркт, отметила доктор.

Обследования на выявление атеросклероза включают ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ брахиоцефальных артерий, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени, рентген органов грудной клетки, ХМ ЭКГ.

Также есть ряд важных анализов. Это клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимия (общий белок, холестерин, ХЛНП, ХЛВП, ТГ, гомоцистеин, липопротеин a, креатинин, калий, магний), билирубин,АЛТ, АСТ, ГГТ, КФК, миоглобин, глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин, ТТГ, Т3, Т4, Д-димер, С-реактивный белок, коагулограмма.

Специалист отметила, что обследования щитовидной железы, почек и печени неслучайны, так как от функционирования этих органов напрямую зависит состояние сосудов.

После получения результатов обследований и анализов из этого списка следует обратиться к кардиологу. Врач подведет итог и оценит риски.

Ранее Анна Кореневич дала рекомендации по поддержанию организма в жару, посоветовав максимально ограничить употребление соленой пищи и спиртных напитков.