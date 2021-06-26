Вакцинация будет популярной темой на "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Здравоохранение, жилье и ипотека - самые популярные темы вопросов граждан для "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Людей интересует, какие вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, куда они обращаются. Поступают вопросы по распределению бесплатных лекарств в аптеках, сообщает телеканал "Россия 24". Также россияне задают вопросы о переселении из аварийного и ветхого жилья, улучшении жилищных условий в том числе - с использованием льготной ипотеки.

Напомним, "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 30 июня. Это будет самое высокотехнологичное общение президента с россиянами: вопросы принимает не только сайт программы и колл-центр, их можно направить через мобильное приложение "Москва - Путину" в виде текстового, голосового или видеосообщения. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во время эфира у Владимира Путина будет доступ ко всему массиву вопросов, он сам будет их выбирать по темам или географической привязке.