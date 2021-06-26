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26.06.2021 18:35
Рубрика: Власть

Вакцинация будет популярной темой на "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Текст: Галина Мисливская
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Здравоохранение, жилье и ипотека - самые популярные темы вопросов граждан для "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
"Прямая линия" Путина пройдет без аудитории в студии

Людей интересует, какие вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, куда они обращаются. Поступают вопросы по распределению бесплатных лекарств в аптеках, сообщает телеканал "Россия 24". Также россияне задают вопросы о переселении из аварийного и ветхого жилья, улучшении жилищных условий в том числе - с использованием льготной ипотеки.

Напомним, "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 30 июня. Это будет самое высокотехнологичное общение президента с россиянами: вопросы принимает не только сайт программы и колл-центр, их можно направить через мобильное приложение "Москва - Путину" в виде текстового, голосового или видеосообщения. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во время эфира у Владимира Путина будет доступ ко всему массиву вопросов, он сам будет их выбирать по темам или географической привязке.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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