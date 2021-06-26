Мишустин выделил регионам 25 млрд рублей на лечение больных COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин направил 25 миллиардов рублей на лечение граждан с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней, подчеркивают в правительстве. Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования.

"Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно - по полису ОМС - во всех регионах страны", - заявил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться непростой, подчеркнул Мишустин. "Инфекция распространяется, растет число заболевших. Это создает дополнительную нагрузку на врачей и весь персонал больниц и поликлиник. Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам", - подчеркнул накануне он.