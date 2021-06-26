Мурашко: Диспансеризация пройдет с учетом эпидситуации в регионах

Программа дополнительной диспансеризации, призванной бороться с осложнениями у переболевших коронавирусом, стартует 1 июля, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил после встречи с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым, что старт программы намечен на 1 июля, но в разных регионах она будет проводиться с учетом эпидемиологической ситуации. Так, в некоторых регионах медики сейчас испытывают высокую нагрузку.

"Конечно же, с учетом эпидситуации нам придется отложить на какой-то определенный период программу дополнительной диспансеризации", - передает слова министра ТАСС.

Как сообщалось, переболевшие COVID-19 смогут пройти ряд специфических обследований, направленных на выявление неблагоприятных последствий коронавирусной инфекции. Обследоваться приглашают всех переболевших, даже если инфекция прошла в легкой форме.