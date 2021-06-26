Nissan Qashqai и X-Trail с ProPilot. Можно ли доверять "автопилоту"

Новые технологии и продвинутые опции теперь не только прерогатива премиальных автомобилей. Сейчас они довольно быстро перекочевывают и на машины массовых брендов. Не так давно Nissan начал продажи в России кроссоверов Qashqai и X-Trail с системой ProPilot. Мы отправились в Карелию, чтобы оценить систему в боевых условиях.

Сразу же оговоримся, это никакой не автопилот, а всего лишь помощник, который призван снизить нагрузку на водителя в условиях движения по скоростному шоссе. Впрочем, и в самом Nissan не хотят приравнивать его к автопилоту, ProPilot ассистирует водителю, при этом водитель обязан следить за дорожной ситуацией и продолжать контролировать автомобиль - ни в коем случае руль бросать нельзя. Так чем же конкретно помогает ProPilot?

Он удерживает машину в центре полосы движения, поддерживает постоянную скорость и комфортную дистанцию до впереди идущего автомобиля, если впереди идущий транспорт замедляет движение или останавливается в пробке, ProPilot тормозит до полной остановки и удерживает автомобиль неподвижным до тех пор, пока поток впереди не начнет движение.

Фото: Пресс-служба Nissan

В реальности со своими обязанностями новый помощник Nissan справляется очень даже неплохо: он видит разметку, которая уже практически стерлась, плавно и без рывков возвращает вас в центр полосы, а когда вы убираете руки с руля, сначала громким звуковым сигналом напоминает вам об этом, а потом, если ничего не меняется (в течение примерно шести- восьми секунд), с помощью экстренного торможения замедляет машину.

Вся "фишка" в том, что это электроусилитель улавливает самое малейшее воздействие, которое оказывают конечности водителя. Если его нет - система воспринимает это как отсутствие рук на "баранке".

Фото: Пресс-служба Nissan.

Большой плюс, что активировать эту систему проще простого - нужно лишь нажать на голубую клавишу на руле. Затем кнопкой Set устанавливается скорость - при нажатии фиксируется актуальная скорость, а клавишами + и - можно ее прибавить или убавить.

Фото: Пресс-служба Nissan.

В японской компании отмечают, что в большей степени ProPilot рассчитан для загородных трасс, а вот в городе могут быть проблемы.

В Nissan предупреждают, что ProPilot не распознает пешеходов, животных, светофоры, велосипеды, припаркованные автомобили. Критичны и резкие перестрояние, когда сосед по потоку вдруг быстро захочет вклиниться в ваш ряд.

Есть у нее и ограниченные возможности удержания полосы движения в поворотах малого радиуса. Так что при всех своих плюсах не стоит забывать и о минусах.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Условия, стандарты и характер дорожного движения в России имеют ряд отличий в сравнении с остальными странами, поэтому перед внедрением этой системы инженеры из Nissan испытали ее в наших условиях, проехав по стране более 25 000 км и протестировав ее в различных климатических условиях от +40 до -25 ºС.

Интересно, что еще в 2019 году для рынка Японии Nissan предложил на седане Skyline ProPilot 2.0 (соответствует второму уровню автономности по SAE), который позволяет водителю во время движения не держать руки на руле. Но не все так просто - водитель должен постоянно смотреть на дорогу - за этим следит специальная камера на передней панели. Если человек отвлекается, электроника подает предупреждающий сигнал. Для смены полосы движения необходимо взять руль в руки и включить поворотник. Своего рода ответ Tesla и Илону Маску.

Кстати, в Европе ProPilot прекрасно считывает ограничения скорости, но у нас не все дорожные знаки отвечают ГОСтам, так что такая функция пока также просто недоступна.

Фото: Пресс-служба Nissan

Другое новшество для автомобилей Nissan уже в России - теперь получать информацию о машине и дистанционно управлять рядом его функций можно через мобильное приложение Nissan Connect Services.

Например, при помощи смартфона посмотреть историю поездок, расход топлива, примерный запас хода и так далее, дистанционно запустить или заглушить двигатель, настроить работу климатической системы, найти местоположение машины на парковке, построить навигацию на гаджете и отправить на головное устройство автомобиля.

Но нужно понимать, что революции здесь нет - аналогичная система есть у Renault, не так давно о старте продаж Lada Connect объявил АвтоВАЗ (первой моделью стала Granta).

Connect Services работает только со штатной медиасистемой Nissan Connect с семидюймовым экраном, поэтому для Qashqai и X-Trail больше не предлагается головное устройство от "Яндекса" с восьмидюймовым экраном.

Фото: Пресс-служба Nissan

А вот ProPilot есть только в дорогих исполнениях LE+ (вместо версии LE Yandex) и LE Top, в комплекте с ним установлены система контроля усталости водителя и автопарковщик, которые прежде полагались только машинам в версии LE Top. Nissan Qashqai c ProPilot можно купить от 2 153 000 рублей, а X-Trail - от 2 501 000 рублей.

Напомним, что Qashqai доступен в России с двумя силовыми установками на выбор: турбомотором объемом 1,2 литра мощностью 115 лошадиных сил и 2,0-литровым "атмосферником" на 144 силы.

Двигатели работают в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с обновленным вариатором, перекалиброванным специально для российского рынка.

Фото: Пресс-служба Nissan.

X-Trail также агрегатируется двумя силовыми установками: бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. соответственно, которые работают в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором.

Если резюмировать впечатление от ProPilot, то это продвинутый круиз-контроль, который подойдет в первую очередь тем, кто часто ездит на дальние расстояния.

Стоит ли ради него переплачивать и брать верхние комплектации? Да, вполне. Но не стоит забывать, что это всего лишь помощник, вся ответственность все равно на водителе, так что сильно отвлекаться от дороги с такой системой точно нельзя - до автопилота еще далеко.