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26.06.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Panasonic вышел из капитала Tesla

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Компания Panasonic полностью вышла из капитала производителя электромобилей Tesla, сообщает японское деловое издание Nikkei.

Фото: TikTok/stayfitstaylit
Десятимесячный малыш накупил обновлений для Tesla на 10 тысяч долларов

Panasonic, владевший пакетом из 1,4 миллионов обыкновенных акций Tesla на протяжении 10 лет, выручил на их продаже около 3,88 миллионов долларов (примерно 280 миллиардов рублей). Сделка была осуществлена в конце марта и публично не афишировалась. В 2010 году за каждую акцию Tesla Panasonic заплатил 21,15 доллара (1525 рублей по текущему курсу), на момент продажи в марте 2021 года цена акции Tesla на нью-йоркской бирже NASDAQ равнялась 667 долларам (48 124 рублей по текущему курсу), разница примерно в 31,5 раз.

Спустя несколько недель после продажи акций Tesla компания Panasonic за 7,1 миллиарда долларов (примерно 512 миллиардов рублей) купил производителя программного обеспечения и консультационных услуг для розничной торговли Blue Yonder. Базирующийся в Калифорнии производитель электромобилей и бытовых систем резервного электропитания Tesla Inc. с 2020 года является самым дорогостоящим активом в автомобильной индустрии.

Panasonic - основной поставщик батарей для электромобилей Tesla.

#Tesla