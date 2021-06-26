Президент Турции объявил о начале строительства нового Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня заложил фундамент для строительство канала Стамбул или второго Босфора, который должен соединить Черное и Мраморное моря, чтобы уменьшить нагрузку на "основной" Босфор.

Эрдоган открыл строительство первого из шести мостов на трассе Канала Стамбул и выступил с речью, в которой заявил, что Турция будет стремиться построить канал за шесть лет.

"Если в 1930-е годы через Босфор проходило в среднем 3 тысяч судов, то сегодня это число достигло 45 тысяч, а прогнозы показывают, что в 2050 году через него станет проходить более 78 тысяч судов", отметил он, поясняя, почему было принято решение построить новый канал.

Канал Стамбул, как заявляют турецкие власти, должен стать самым масштабным турецким проектом за последние десятилетия. Сам Эрдоган, заявляя о начале исследований возможности сооружения Канала Стамбул в 2011 году, назвал его "безумным проектом".

Подробнее о новом канале https://rg.ru/2021/06/26/segodnia-v-turcii-nachnut-sooruzhenie-vtorogo-bosfora.html