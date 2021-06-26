Президиум правкомиссии одобрил стратегии цифровой трансформации экономики

Президиум правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил стратегии цифровой трансформации российской экономики.

Стратегии затрагивают 13 ключевых направлений: здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетику, науку, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экологию и социальную сферу.

Разработанные решения учитывают специфику отраслей, уровень используемых цифровых решений, а также перспективы внедрения инновационных разработок для улучшения качества жизни россиян и защиты экономики.

Каждая из стратегий предусматривает использование технологий искусственного интеллекта и масштабирование отечественных решений.

В подготовке стратегий приняли участие представители 12 профильных министерств: Минцифры, Минздрава, Минтруда, Минтранса, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минпромторга, Минобрнауки, Минфина, Минэнерго и Минприроды.